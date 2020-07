Un’altra chance da giocarsi in vista della prossima stagione. In attesa della fine dei campionati professionistici, il Palermo cerca di programmare la nuova stagione e di costruire la squadra, tra un’ossatura già definita e molti altri tasselli da definire in vista del ritiro. E Ambro, Ficarrotta e Marong rientrano tra coloro ai quali verrà concesso un “periodo di prova”.

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, domani scadono ufficialmente i contratti per la stagione appena conclusa e ai tre sarebbe dunque concesso di allenarsi in ritiro a Petralia per “giocarsi” l’eventuale conferma in squadra. Una grossa occasione per il giovane Marong e per Ficarrotta (quest’ultimo da anni fuori dal giro dei professionisti) mentre non è certo che Ambro risponda presente all’appello: il centrocampista valuterà la proposta dei rosa ma anche possibili altre offerte.







Per il resto, l’ossatura della squadra è già simile a quella vista lo scorso anno in Serie D: Accardi, Doda, Lancini, Crivello (in difesa); Martin e Martinelli a centrocampo; Floriano, Santana e Silipo in attacco; mentre Fallani è destinato ad essere il secondo portiere (c’è un’intesa di massima con la Spal). Lucera è pronto a dire sì all’Acireale, mentre Sforzini attende una chiamata dalla società rosanero. Si continua a trattare con Lucca e il suo agente.

