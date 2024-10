Palermo Futsal Club, battuto l’Altofonte: secondo posto in campionato

Il Palermo Futsal Club dimentica la sconfitta il Club Olimpia vincendo contro un buon Altofonte. Il risultato finale è di 4 – 2, ad andare in rete Franco, Fiorentino, autore di due gol, e Gennaro.

La partita non inizia bene per i rosanero, che passano subito in svantaggio per il gol di Flaccomio. Il Palermo Futsal attacca e trova il pareggio con l’imbucata di Chinnici per il tocco di Franco che realizza la sua prima rete stagionale. Prima del fischio finale della prima metà di gioco Fiorentino sigla una doppietta che indirizza la partita.

La seconda frazione si apre con la rete degli ospiti firmata da Castellese. I rosanero chiudono i conti con la rete del solito Gennaro. Prossimo appuntamento previsto per sabato 26 ottobre alle ore 15:00 in casa del Favignana.