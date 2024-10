Trapani, 5 gol all’Audace Cerignola. Aronica: “Cinici nel chiuderla subito”

Salvatore Aronica si gode il suo Trapani: grazie alla grande vittoria raggiunta contro l’Audace Cerignola con il roboante risultato di 5 – 1 i granata si sono ritrovati al quinto posto in classifica, a un solo punto dal secondo posto e a cinque dal primo occupato dal Benevento.

“Ritengo che l’approccio sia importante in tutte le categorie – afferma Aronica, parole riportate da TuttoC.com -. Quando parti male e non sei concentrato non riesci a indirizzare la partita dove vuoi. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno interpretato la gara come l’avevamo preparata. Quando hai abilità e fortuna nell’andare subito in vantaggio riesci a indirizzare la partita, ma siamo stati bravi e cinici a chiudere la partita già nel primo tempo. Poi siamo stati bravi ad amministrare e arrotondare nel secondo tempo”.

Il Trapani è infatti riuscito a infliggere ben 3 reti nei primi 45 minuti a un Cerignola che prima di questa partita era saldamente secondo in classifica in piena lotta con il Benevento per la prima posizione.