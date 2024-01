Milan, rifiutata la contropartita | 30 milioni cash per il grande colpo

Il Milan sta tentando un grande colpo per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il club di appartenenza però vuole solo una lauta offerta cash

Il calciomercato di gennaio si avvia verso il rush finale. Molte squadre però sono già proiettate a giugno, quando le finanze saranno di gran lunga più rosee e anche le opportunità saranno maggiori A prescindere da ciò le squadre che vogliono oggettivamente innalzare il loro tasso tecnico devono necessariamente investire.

Il Milan ad esempio da più di qualche anno sta cercando di inserire in squadra ragazzi dal sicuro avvenire che possono essere presi a cifre accessibili e che almeno inizialmente non abbiano pretese economiche esagerate. Stavolta però il Diavolo ha messo gli occhi su un giocatore che sta crescendo sempre più e che sicuramente sarà ambito da molti club.

Al momento però la società in cui gioca non vuole sentire ragione e non sembra disposto a privarsene nell’immediato. In estate se ne potrebbe riparlare, a patto però che la proposta sia di quelle irrifiutabili. Dal canto suo il club rossonero spera di poter abbassare la richiesta inserendo una contropartita tecnica.

Ad oggi il club di appartenenza non sembra contemplare questa ipotesi e vuole solo una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro per privarsi del suo gioiello. D’altronde la possibilità di monetizzare può essere comoda sia per poter avere introiti da reinvestire, sia per dare manforte al bilancio.

Milan: l’oggetto del desiderio di Pioli

Non è più un mistero che il Milan ha messo gli occhi su Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino sta vivendo la stagione della consacrazione e sembra essere pronto per il grande salto. In estate ha rifiutato l’Atalanta giurando fedeltà ai granata, ma di fronte ad una proposta dei rossoneri lo scenario potrebbe cambiare.

Il giocatore classe ’99 è sicuramente tra i centrali più allettanti dell’intero campionato. Dotato di una discreta prestanza fisica è abile sia nel gioco aereo, sia nella marcatura ad uomo. Inoltre da qualche tempo sembra avere anche maggiore dimestichezza in zona offensiva visto che in campionato ha già messo a segno tre gol.

Buongiorno-Milan, la trattativa: il Toro rifiuta la contropartita

Il Milan dal canto suo per quanto sia interessato al ragazzo deve comunque badare agli aspetti economici ed evitare di fare il passo più lungo della gamba. Per questo i dirigenti milanisti vorrebbero inserire nella trattativa l’attaccante Lorenzo Colombo, che a fine stagione tornerà dal prestito al Monza.

Il presidente granata Cairo da abile uomo d’affari sa bene che in questo caso può “dettare legge” e per questo non sembra intenzionato ad accettare contropartite tecniche. Certo per una pedina importante potrebbe anche cedere, ma l’orientamento è quello di ottenere la cifra cash sopracitata.