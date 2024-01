Visite ok, adesso firma il contratto: i nerazzurri salutano una promessa | Accordo totale

Il calciatore lascia in prestito il club nerazzurro con l’auspicio di fare ritorno alla base e poter essere utile alla causa. I dettagli della sua nuova avventura

La fase finale del mercato è quella in cui diversi affari impostati ad inizio sessione si vanno a delineare. D’altronde si tratta dell’ultima chance di potersi rinforzare ed affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Le big però non stanno facendo chissà quali movimenti mentre le formazioni che lottano per non retrocedere stanno cercando di rinforzarsi.

Spesso in passato è capitato che con qualche tassello giusto a gennaio la stagione ha preso tutt’altra piega. D’altronde mantenere la categoria è di vitale importanza sia per il prestigio, sia per le casse dei club. Inoltre, visto che ormai il calciomercato invernale si base essenzialmente sui prestiti, non ci sono chissà quali spese da affrontare.

Qualche esubero in giro per l’Italia e per l’Europa si trova, basta solo saper scrutare tra il ventaglio delle opportunità. Ovviamente è necessario focalizzarsi sulle proprie esigenze e non acquistare solo perché “l’articolo è in saldo” o meglio in regalo. Solo colmando le reali lacune si può arrivare davvero all’obiettivo.

Ed è proprio sotto questo auspicio che si è chiuso in quei giorni un’importante affare che ha visto un giocatore dal grande potenziale spostarsi da una formazione che lotta per il vertice ad una che ha come ambizione quella di rimanere in Serie A dopo un avvio di stagione piuttosto importante.

Il giocatore è pronto ad approdare alla corte di Di Francesco

Si tratta di Nadir Zortea che ha lasciato l’Atalanta per andare al Frosinone. Vestirà la maglia gialloblu fino al termine della stagione. Non è previsto nessun diritto di riscatto. Dunque, il terzino farà ritorno a Bergamo dopo aver acquisito ulteriore esperienza. In Ciociaria può trovare lo spazio giusto e sotto la guida di Di Francesco può di certo imparare tanto.

Lo scorso anno a gennaio era passato al Sassuolo dove ha collezionato dieci presenze in campionato. Non male come bottino se si considera che l’affare si concluse proprio nell’ultimo giorno utile. I neroverdi però pur avendo il diritto di riscatto hanno preferito non esercitarlo e di puntare nuovamente su Toljan.

Zortea: i numeri della prima parte di stagione

Quest’anno con l’Atalanta in campionato ha giocato appena cinque partite a cui va aggiunto un ulteriore gettone in Europa League. Un bottino troppo magro per un ragazzo che a giugno compirà 25 anni. Essendo nel pieno della sua carriera deve necessariamente trovare quella continuità che finora non è mai arrivata.

Frosinone può essere appunto la piazza giusta, anche se ci sarà tanto da lottare visto che Soulé e compagni sono stati risucchiati nella numerosa bagarre per non retrocedere. Zortea però è abituato a dover combattere in campo e anche stavolta si farà trovare pronto alla nuova sfida.