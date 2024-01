Rimpianto Napoli: “Eravamo così vicini” | Lacrime azzurre, farà le fortune della rivale

Un giocatore che sta ben figurando in Serie A è stato vicinissimo al Napoli prima però di accasarsi altrove. Un gran bel rimpianto per la squadra azzurra

Il calciomercato in casa Napoli inizia a prendere forma. Gli arrivi di Mazzocchi e di Traorè e quello probabile di Ngonge potrebbero essere rappresentare quei tasselli ideali per far riprendere quota ad una squadra che sembra essere sempre più lontana dai fasti dello scorso anno. Anche in uscita qualcosa si sta muovendo.

Il terzino destro Alessandro Zanoli andrà in prestito alla Salernitana fino al termine della stagione. Non è da escludere che possa uscire anche qualcun altro, ma al momento non sembrano esserci grosse prospettive in merito.

Le vie del mercato però sono infinite, così come i retroscena a riguardo. Può infatti capitare che alcuni giocatori insospettabili possano essere stati vicini ad una squadra e alla fine si siano accasati altrove.

A rivelare un interessante particolare in merito ci ha pensato l’agente del calciatore in questione che ha confessato che il suo assistito è stato ad un passo dal vestire la maglia partenopea. Ma perché poi l’affare è saltato? Non resta che andare a scoprire i particolari di questa clamorosa vicenda.

Quando il Napoli fu vicino al giocatore della Juventus

In pratica Giovanni Bia agente di Andrea Cambiaso ha raccontato nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss ha svelato di quando il Napoli sembrava ad un passo dall’esterno che poi è approdato alla Juventus: “Se ne era parlato ed eravamo molto vicini a chiudere ma loro erano già in parola con Olivera e non volevano rimangiarsi la parola”.

Una vera e propria chicca anche soprattutto se si considera l’esplosione del ragazzo che è riuscito ad imporsi anche in bianconero. Alla fine però al Napoli non è andata così male visto che Olivera ha dato il suo contributo nella conquista dello storico terzo scudetto della storia azzurra.

Napoli: i suggerimenti per il mercato da parte dell’agente del giocatore

Bia però si è soffermato anche sulle dinamiche attuali di casa Napoli esprimendo il suo parere su ciò di cui necessita la squadra di Mazzarri: “Il Napoli ha bisogno di calciatori come Traoré e Ngonge perché sono di prospettiva e di progetto. Sono tutti calciatori di altissimo livello quelli che vengono accostati al Napoli, ma devo dire che Theate sembra essere quello più adatto a questa piazza”.

Il procuratore ha però specificato che per quanto tutti e tre i nomi sopracitati siano di grande qualità soprattutto in prospettiva, nessuno dei tre è un campione al momento. La strategia dei campani è ormai questa da anni, crescere dei talenti in casa propria e sperare che poi esplodano. Visti i risultati almeno per ora i fatti danno ragione a De Laurentiis.