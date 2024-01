“Vogliamo tornare a vincere”: Inzaghi e Allegri tremano | Il terzo incomodo non è il Milan

Inter e Juventus temono gli avversari soprattutto dopo l’acquisto del top player. La lotta per lo Scudetto è ancora aperta.

In Serie A, due sono le squadre che stanno lottando con le unghie e con i denti per conquistare il prossimo Scudetto. Stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi e della Juventus di Massimiliano Allegri.

Non è un caso l’ordine in cui sono stati in inseriti in quanto i nerazzurri sono al primo posto mentre i bianconeri li seguono al secondo. Le due squadre stanno dimostrando di essere superiori alle altre sia per il gioco palesato in campo sia per il talento dei giocatori presenti.

Calciatori come Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu, giusto per nominarne alcuni della squadra lombarda, stanno dimostrando che pur essendo stati acquistati in tempi diversi a parametro zero, palesano tutto il loro talento, la loro tenacia e la grande qualità, senza risultare anonimi.

Dall’altra parte, i piemontesi, possono cullarsi dei giocatori davvero eccezionali come Dušan Vlahović e Federico Chiesa. L’attaccante serbo, nella scorsa estate, era vicino ad un trasferimento che lo avrebbe condotto a Londra per indossare la casacca blues del Chelsea.

Il duo d’attacco bianconero

Ciò avrebbe spostato Romelu Lukaku a vestire la maglia bianconera e a diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco. Per delle congiunzioni astrali o per delle intuizioni dirigenziali giallorosse, il centravanti belga è giunto nella Capitale mentre Vlahovic è rimasto alla corte di Allegri.

Federico Chiesa, invece, risulta essere totalmente rivitalizzato soprattutto dopo le ultime due partite disputate con la Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti. Contro la Macedonia del Nord e contro l’Ucraina, ha dimostrato di essere non solo un grande finalizzatore ma anche assist-man.

La rinascita del Napoli

Questi calciatori, insieme a tutti gli altri, stanno dimostrando che la Juventus e l’Inter meritano di gran lunga la posizione che occupano attualmente in classifica in Serie A. Alle loro spalle vi è il Milan di Stefano Pioli che, attraverso risultati altalenanti, prestazioni talvolta non convincenti e un’infermeria che stenta a svuotarsi, non sembra essere così temibile.

Una squadra che ha iniziato questo campionato in sordina ma sta dimostrando di avere la tenacia giusta per risollevarsi è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il presidente si mostra fiducioso che la squadra potrà tornare a vincere. Intanto, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ha messo a assegno definitivamente l’acquisto dell’ex centrocampista del Sassuolo Hamed Traoré che andrà a rinforzare la linea mediana della squadra di Walter Mazzarri.