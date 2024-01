Qui non ci resto un minuto di più | Pioli riabbraccia il suo pupillo: si rilancia in Serie A

Il tecnico dei rossoneri è pronto a riaccogliere il suo pupillo. Questa volta il rinforzo farà la differenza.

Stefano Pioli sta attraversando gli ultimi giorni in maniera molto felice soprattutto per la vittoria contro la Roma di José Mourinho per 3-1. Questo risultato è stato così importante per i rossoneri che addirittura hanno portato la società giallorossa a esonerare il tecnico portoghese.

I rossoneri, possono essere soddisfatti del rendimento dei calciatori nell’ultimo periodo. Al di là di alcune assenze importanti che sono ancora in infermeria come quelle di Tomori e Kalulu, la squadra sembra aver ritrovato un’identità che ad inizio stagione latitava.

Finalmente, sembra che anche Olivier Giroud abbia ritrovato la vena prolifica del bomber che è sempre stato. Anche se non ha segnato nell’ultimo match di campionato, il portoghese Rafael Leão riesce sempre a dare un importante contributo alla squadra.

Ora Stefano Pioli sa benissimo che l’obiettivo principale è quello di piazzarsi in Champions League ma allo stesso tempo di pensare anche all’Europa League in cui sono stati retrocessi. I tifosi si aspettano un risultato importante che possa culminare con la vittoria finale della competizione.

Terracciano e Gabbia per Pioli

Al fine di ottenere risultati positivi anche per la tifoseria, il presidente Gerry Cardinale ha già messo a segno due colpi importanti: Filippo Terracciano e Matteo Gabbia. Il primo, è stato acquistato dal Verona ed è un giovane dalle grandi prospettive.

Per quanto riguarda il secondo, si tratta di un bentornato. Infatti, era stato ceduto in prestito al Villareal in Spagna ma l’emergenza difensiva rossonera ha fatto sì che venisse interrotta la sua cessione anzitempo. Non è da escludere che la società possa intervenire ancora una volta sul mercato affinché possa donare al tecnico tutte le pedine necessarie per ottenere i risultati prefissati.

Vasquez torna al Milan

C’è da pensare, però, che sarà difficile per lui e per la squadra riuscire a raggiungere tutto ciò che si è prefissato. La cessione di Krunic in Turchia poteva far pensare a una situazione piuttosto deficitaria a centrocampo che però, è stata totalmente smentita dall’ultima prestazione di Adli nella linea mediana.

Quest’ultimo si è reso protagonista anche del primo goal contro la Roma. Ora, però, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il tecnico è pronto a riaccogliere in squadra un giovane talento. Stiamo parlando di Devis Vasquez, il portiere di proprietà dei rossoneri che, dopo l’esperienza con lo Sheffield Wednesday in Championship in Inghilterra, ritorna in Lombardia.