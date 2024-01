Affare fatto, operazione a titolo definitivo | L’Inter perde il centrale

La società nerazzurra ha definito la cessione a titolo definitivo di uno dei suoi difensori centrali. Ecco dove andrà a giocare

Il mercato in casa Inter finora non ha regalato troppi sussulti. Eccetto il promettente Buchanan dal Bruges non ci sono stati altri movimenti ufficiali finora e la sensazione è che potrebbero non esserci ulteriori variazioni. Tutto dipenderà dall’attacco dove le condizioni non sempre ottimali di Arnautovic e Sanchez potrebbero spingere la società a fare delle valutazioni.

Ovviamente nel caso deve uscire uno dei due prima di inserire un volto nuovo in organico. Nel frattempo però sulla sponda nerazzurra del Naviglio si lavora anche al mercato in uscita, che negli ultimi anni sta diventando importante per poter sistemare il bilancio ed essere in regola con il Fair Play Finanziario.

L’obiettivo è quello di trovare una nuova sistemazione a coloro che non rientrano più nei piani tecnici di mister Simone Inzaghi. Sotto questo punto di vista spicca Sensi, che sta valutando le varie proposte in arrivo dall’Italia e dall’estero. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Leicester che però milita in Championship (seconda serie inglese).

In tutto ciò non manca uno sguardo al futuro e ai giovani. D’altronde l’Inter ha la rosa più longeva della Serie A e in qualche modo questo dato deve essere sovvertito. A quanto pare però almeno per ora i dirigenti interisti sembrano stiano andando in controtendenza e stanno cedendo diversi elementi del settore giovanile.

Inter, affare concluso: il gioiello saluta la Pinetina

L’ultimo in ordine di tempo è Tommaso Guercio che andrà a giocare al in Polonia (paese di origine della madre). Il centrale difensivo classe 2005 è stato venduto a titolo definitivo allo Slask Wroclaw dopo aver fatto bene in Primavera. L’Inter ha comunque mantenuto una percentuale sulla futura rivendita, a testimonianza di come il giocatore sia piuttosto promettente.

Il ragazzo era piuttosto ambito anche in Italia, in particolar modo dal Sassuolo, che ha sempre un occhio di riguardo per i talenti emergenti. Stavolta però non è riuscito ad anticipare la concorrenza e per Guercio si aprono così le porte della Ekstraklasa, massimo divisione del calcio polacco.

Inter, via Guercio: è l’ennesima cessione per la Primavera nerazzurra

Non si tratta di un caso estemporaneo. Nel mese di gennaio la Primavera guidata dal grande ex Cristian Chivu ha perso già altri tre elementi importanti, ovvero Zuberek (passato in prestito alla Ternana), Zefi (a titolo definitivo alla Roma) e Vedovati (ceduto a titolo definitivo al Sassuolo).

Anche in passato sono avvenute manovre simili. Basta pensare a Casadei e Zaniolo ceduti per ragioni economiche e anche per ottenere in cambio giocatori più affermati (come ad esempio Nainggolan). L’auspicio chiaramente è che i ragazzi italiani possano avere più spazio anche nelle grandi squadre e non vengano più utilizzati per necessità di bilancio.