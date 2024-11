Monopoli – Audace Cerignola in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Sfida d’alta classifica nel Girone C. Il Monopoli, quinto e reduce da due pareggi consecutivi, affronta l’Audace Cerignola, che occupa il terzo posto in classifica ma ha perso contro il Taranto nell’ultimo turno. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, lunedì 18 novembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canali 202 e 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.