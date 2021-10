MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Non sono state ancora chiarite le circostanze e le cause della morte di Armando Zamparini, figlio di Maurizio, ex presidente e patron del Palermo.

Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina ne Il Giornale di Sicilia, tra le cause della morte, potrebbe esserci un’ischemia, considerati casi simili avvenuti in famiglia.

Il giovane ventiduenne però non aveva mai dato segnali di tale possibilità e non aveva mai sofferto di gravi patologie.

