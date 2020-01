Grave lutto per il calcio palermitano, che piange l’improvvisa scomparsa del noto dirigente e talent scout palermitano Carmelo Bongiorno: aveva 67 anni. Stando alle prime informazioni sarebbe morto per un infarto.

Bongiorno era un’istituzione del calcio giovanile siciliano: è stato per quindici anni, dal 2000 al 2015 osservatore per il settore giovanile dell’Empoli e attualmente lavorava per la Spal; aveva lavorato anche per Fortitudo Bagheria, polisportiva Calcio Sicilia e al Ribolla. Fino a pochi giorni fa era impegnato ad osservare giovani promesse nel corso del torneo Costa Gaia di Alcamo. Nel 2017 era stato vicinissimo alla guida del settore giovanile dell Palermo, come successore di Dario Baccin.

Profondo cordoglio da parte degli addetti ai lavori tra cui il Ribolla Calcio: “La società Demma Ribolla Calcio – si legge in una nota – si unisce al dolore per la scomparsa dell’ex dirigente sportivo Carmelo Bongiorno e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze. Tutte le gare in programma nella giornata odierna sono rinviate da data da destinarsi”.

