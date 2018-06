Sergio Gonella, ex arbitro internazionale, è morto oggi all’età di 85 anni. Dal 1998 al 2000 fu presidente dell’associazione italiana arbitri oltre ad essere stato uno dei fischietti più famosi del panorama internazionale, avendo diretto anche la finale dei Mondiali del 1978 in Argentina (apice di una lunga carriera).

Gonella divenne celebre però, almeno in Sicilia, per la controversa direzione della finale di Coppa Italia del 1974 tra Bologna e Palermo, partita in cui il fischietto nativo di Asti assegnò un rigore (considerato da molti inesistente) che permise agli emiliani di pareggiare allo scadere e poi di vincere ai calci di rigore, con anche un rigore fatto ripetere per una presunto movimento del portiere del Palermo Girardi prima della battuta di Bulgarelli.

In un tweet l’annuncio e il cordoglio dell’AIA (l’associazione italiana arbitri):

È morto Sergio Gonella, ex arbitro internazionale, diresse la finale dei Mondiali del 1978. Fu Presidente dell’AIA dal 1998 al 2000. Alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell’Associazione Italiana Arbitri. pic.twitter.com/D3DXToe0su — A.I.A. (@AIA_it) 19 giugno 2018

