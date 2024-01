“Mourinho ha esagerato”: le accuse sono pesantissime | Nuovo terremoto dopo l’addio

L’esonero dell’ex tecnico giallorosso fa ancora discutere. Quello che sta succedendo ha dell’incredibile: tifosi in lacrime.

In casa giallorossa non si respira di certo un’aria di tranquillità negli ultimi giorni. La società ha deciso di esonerare il tecnico José Mourinho in seguito alla sconfitta per 3-1 contro il Milan di Stefano Pioli.

Questo risultato negativo è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso che forse, all’apparenza, non sembrava così pieno d’acqua. Il contratto del tecnico portoghese aveva come scadenza il prossimo mese di giugno e, proprio quest’ultimo, non escludeva la possibilità di poter continuare il suo percorso nella Capitale.

Ora, però, la società ha deciso di affidare, almeno fino alla fine del campionato, la guida tecnica della squadra a Daniele De Rossi, l’ex centrocampista e capitano proprio dei giallorossi. Quest’ultimo, sa benissimo che al di là della grande aspettative che ci sono su di lui, deve fare in modo che l’ambiente possa ricompattarsi al meglio.

Si spera che soprattutto si evitino, almeno in questo periodo, delle partenze che possano andare a compromettere la rosa. Sebbene sia stato esonerato da poco tempo, i tifosi giallorossi sono ancora molto dispiaciuti per la partenza di José Mourinho.

Il trionfo nel 2022

Quest’ultimo, dopo diversi anni, era riuscito nel 2022 a trionfare nella finalissima di Conference League portando il trofeo a Roma. La sua presenza in panchina, così carismatica e apprezzata, sarà difficile da dimenticare.

Alcune immagini che sono state trasmesse nei telegiornali e sui social hanno evidenziato come i tifosi, con la voce rotta dalle lacrime, abbiano salutato per l’ultima volta l’ex allenatore portoghese ringraziandolo per quanto fatto.

Bruno Giordano senza peli sulla lingua

Nelle ultime ore, però, un volto storico della Lazio, avrebbe detto delle parole proprio sul tecnico portoghese e sulla sua fine della sua esperienza a Roma. Stiamo parlando di Bruno Giordano, ex bandiera biancoceleste.

Ai microfoni di RadioSei, ha così commentato l’esonero dell’ex allenatore giallorosso: “L’esonero di Mourinho è una sorpresa anche per me. Anche perché non so se De Rossi possa essere una vera alternativa. Lo sarà sicuramente per i tifosi che gli vogliono bene. Probabilmente Mourinho ha esagerato un po’ troppo con le pressioni alla squadra e a se stesso e ne è rimasto schiacciato. Anche all’Inter aveva problemi in panchina di questo genere, ma non al livello che ho visto alla Roma. Praticamente un’espulsione ogni tre partite.”