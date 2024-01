Rivoluzione in Nazionale, cambia la guida tecnica | Il nuovo CT ha quasi 80 anni

Colpo di scena: la federazione ha puntato tutto su di lui nonostante l’età avanzata. Avrà l’arduo compito di guidare la nazionale verso nuovi orizzonti

Il calcio è tanto bello quanto strano. Alle volte è in grado di regalarci delle storie incredibili che però lasciano davvero tanta curiosità. A renderle così affascinanti sono naturalmente i personaggi di spicco, quelli che con il loro ardore e la loro dedizione sono entrati di diritto negli almanacchi di questo sport.

Nonostante abbiano già dato tanto non hanno nessuna intenzione di lasciare questo mondo che di fatto rappresenta un pezzo importante della loro vita. Si tratta di un gran bel segnale visto che ormai il pallone sta andando sempre di più verso il denaro anche a scapito dei vecchi valori del passato.

Una bella notizia dopo quella non propriamente felice dell’esonero di Mourinho alla Roma che ha lasciato di sasso un po’ tutti. Il portoghese in quanto a carisma non ha eguali e per questo negli anni le sue vicende hanno sempre avuto un posto di un certo rilievo nelle cronache sportive.

Il protagonista in questo caso è un vero e proprio totem del calcio. Le sue idee rivoluzionarie hanno dato un impulso importante e hanno portato a numerosi titoli sia in ambito nazionale che a livello internazionale. Adesso però ripartirà da una realtà decisamente lontana, che però vuole affermarsi una volta per tutte.

La nuova avventura del celebre maestro del calcio olandese

Per chi non lo avesse ancora capito, stiamo parlando di Dick Advocaat, allenatore olandese che all’età di 76 anni ripartirà dalla nazionale di Curaçao, isola caraibica appartenente ai territori del Regno dei Paesi Bassi. Non sarà per nulla semplice, ma dopo una carriera così importante non si farà di certo spaventare.

Anzi ha esternato tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Sarà una bella sfida. C’è voluto molto tempo per trovare un accordo, ma alla fine siamo tutti entusiasti. Sono ancora ambizioso, altrimenti io e il mio staff non avremmo accettato. Prendiamo la cosa molto sul serio”.

Il progetto di Dick Advocaat con la nazionale di Curaçao

Chiaramente per poter ambire a grandi traguardi è necessario poter contare su giocatori di un certo calibro e a tal proposito Advocaat ha già un’idea. Vorrebbe infatti convincere i calciatori con passaporto olandese ma nativi dell’isola a sposare il nuovo progetto. Tra i più celebri spiccano Justin Kluivert, figlio di Patrick ed ex giocatore della Roma, ma anche Tahith Chong, centrocampista del Luton Town e Riechedly Bazoer dell’AZ Alkmaar.

Anche questo si preannuncia piuttosto arduo come compito, ma l’obiettivo del nuovo Ct è quello di dare lustro a questa giovane federazione nata solo nel 2010 e che nonostante abbia avuto in panchina allenatori del calibro di Patrick Kluivert e Guus Hiddink, ha ottenuto come risultato più importante i quarti di finale di Gold Cup nel 2019.