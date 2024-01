Lukaku, non ci servi più: adesso c’è un nuovo bomber | Scommettono tutto su di lui

Questa volta il top player belga non rientra più nei loro piani. Trovato il gioiellino del reparto offensivo.

Quello che sta succedendo negli ultimi giorni in casa Roma non è di certo molto semplice. L’esonero di José Mourinho è giunto dopo la sconfitta al San Siro contro il Milan per 3-1. Purtroppo, la serie di risultati negativi dei giallorossi è stata decisiva al punto da indurre la dirigenza a prendere questa decisione irrevocabile.

Nonostante l’importante contributo che sta dando da inizio campionato, Romelu Lukaku non è riuscito nelle ultime partite ad essere incisivo come voleva per portare risultati positivi nella Capitale.

Ricordiamo che è giunto a Roma grazie all’incursione di Tiago Pinto che nella scorsa estate lo ha letteralmente strappato all’Inter e alla Juventus. La squadra, si è assicurata le sue doti per questa stagione per poi ritornare nuovamente a Londra per vestire la maglia del Chelsea.

Non è da escludere, però, che possa continuare il suo percorso in giallorosso in base anche a quelle che saranno le volontà societarie e gli eventuali accordi futuri. Ormai, è diventato un vero leader e, con l’arrivo del nuovo tecnico, Daniele De Rossi, c’è da immaginare che così possa continuare ad essere l’uomo simbolo del reparto offensivo.

Idea Juventus per il belga

Fortunatamente, lì davanti, può contare sull’apporto di importanti giocatori come Paulo Dybala che, nonostante gli infortuni, ha mostrato di avere un’ottima sinergia con il centravanti belga. Un attaccante come Lukaku, farebbe comodo a diverse squadre anche in Serie A.

Basti pensare, infatti, che non è un mistero che nella passata sessione di calciomercato, Massimiliano Allegri era tentato dall’idea di poterlo avere in squadra come un vero punto di riferimento dell’attacco.

Lucca è la vera scoperta dei bianconeri

Ciò avrebbe comportato un’eventuale cessione di Dušan Vlahović in direzione opposta, verso il Chelsea. Al momento, però, l’attaccante serbo sta dimostrando di essere un vero top player in grado di segnare e fornire assist ai suoi compagni di squadra.

In Serie A, ci sono altri bianconeri ovvero quelli dell’Udinese che si godono il gioiellino di casa. Stiamo parlando del bomber Lorenzo Lucca che, nella prossima sessione di calciomercato non è detto che possa trasferirsi altrove e magari giungere proprio a Torino da Allegri qualora dovesse arrivare un’importante offerta per Vlahovic. Delle doti tecniche di Lucca ne è convinto anche il compagno di squadra Lovric che così lo ha descritto ai microfoni di Radio Serie A: “È un giocatore moderno, alto, un attaccante che vede la porta. Può crescere, vedo che dà sempre il massimo in allenamento.”