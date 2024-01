“Sono tornato”: infortunio smaltito, l’annuncio stupisce tutti | Rientra subito tra i disponibili

L’allenatore può riabbracciare il suo gioiellino. I tifosi lo aspettavano da tempo: grande voglia di riprendersi un posto da titolare.

In Serie A sono davvero tanti giocatori importanti che mancano agli allenatori e a tutti gli appassionati di Fantacalcio. Tra questi, sarebbe il caso di parlare di Moise Kean. Quest’ultimo, sebbene non sia tra le preferenze assolute del tecnico Massimiliano Allegri, può certamente godere di tanta stima.

Uno dei punti a suo favore è che sia stato inserito a pianta stabile nella lista dei giocatori della Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Il suo recente infortunio, sta mettendo a dura prova i bianconeri in quanto si ritrovano con scelte obbligate nel reparto offensivo.

L’ultima partita di campionato, che ha garantito i tre punti alla squadra piemontese, è stata vinta 3-0 contro il Sassuolo. Le reti portano la firma di Dušan Vlahović con due goal e Federico Chiesa che ha chiuso definitivamente la partita.

Insieme a loro, gli altri due attaccanti che Allegri può schierare in campo sono il turco Yildiz e il polacco Milk. Sebbene nelle scorse settimane ci siano state delle voci di mercato proprio su Kean, va evidenziato che al momento è difficile ipotizzare che possa partire.

I bomber che mancano all’appello

I motivi di tale possibilità da escludere riguardano la condizione fisica da recuperare e perché la Juventus ha come obiettivo quello di piazzarsi in Champions League e provare a vincere lo Scudetto.

Per questa motivazione, non può privarsi di un elemento così importante. Tra i vari calciatori che scalpitano per tornare in campo è giusto parlare anche di due attaccanti di razza: Nico Gonzalez e Gerard Deulofeu.

Dodò scalpita per tornare in campo

Se il primo, sembra essere quasi pronto per il rientro in campo, l’attaccante spagnolo dell’Udinese, ormai manca in campo da più di un anno e i tifosi friulani sperano che possa rientrare quanto prima per dare un supporto alla squadra di Gabriele Cioffi e garantire la permanenza in Serie A.

Chi può sorridere, avendo bruciato tutte le tappe, è un altro giocatore della Fiorentina. Vincenzo Italiano, infatti, può ritenersi soddisfatto in merito alle parole del suo terzino brasiliano Dodò. In un suo post su Instagram, il calciatore ha così annunciato il suo recupero: “Sono tornato, sono molto felice, mi è mancata tantissimo questa sensazione, ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il mio recupero.”