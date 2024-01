Partita annullata: l’attesissimo match deve slittare | Le condizioni meteo impongono lo stop

Ciò che è successo prima dell’importante partita ha del clamoroso. Si tratta di un qualcosa che non si vede tutti i giorni a grandi livelli

Gli imprevisti sono sempre all’ordine del giorno e anche il mondo del calcio non fa eccezione sotto questo punto di vista. Alle volte però vista la dimensione in cui viviamo e l’organizzazione minuziosa di ogni singolo evento, quando accade qualcosa che esce al di fuori degli schemi ha una risonanza ancor più eclatante.

D’altronde il calcio moderno è in apparenza così perfetto che quasi non sembrano esserci problemi almeno per quanto concerne la programmazione. C’è però da fare i conti con delle realtà che non hanno le medesime risorse e che quindi si possono trovare a dover affrontare delle difficoltà.

Ed è proprio ciò che è capitato in questi giorni. Una storia che ha dell’incredibile che però alla fine si è conclusa tutto sommato positivamente. Certo il calciatore in questione ha dovuto davvero affrontare mille peripezie, ma vista la sua tempra in campo di sicuro non si sarà fatto spaventare da ciò.

Non resta che andare a scoprire questo retroscena che non sembra affatto figlio della nostra epoca e che a sentirlo rievoca aneddoti degli anni passati in cui non era tutto così scontato e sicuro. Tenetevi forte allora, si parte.

Onana: che avventura! Alla fine però…

Il protagonista della vicenda è Andrè Onana ex portiere dell’Inter passato la scorsa estate al Manchester United. Il calciatore camerunense come tanti altri colleghi africani in questa fase è impegnato in Coppa d’Africa. La manifestazione si sta svolgendo in Costa d’Avorio e per l’estremo difensore non è stato affatto semplice raggiungerla.

In pratica dopo aver giocato il match di Premier League contro il Tottenham, è volato alla volta di Yamoussoukro, città sede del ritiro del Camerun. A causa delle condizioni avverse del tempo il giocatore non è riuscito ad arrivare nella capitale ivoriana, nella fattispecie per via di una fitta coltre di nebbia che ha impedito l’atterraggio.

Il debutto in Coppa d’Africa della Nigeria senza Onana

A quel punto il velivolo è atterrato ad Abidjan, a circa tre ore di macchina dalla sede del match d’esordio contro la Guinea. In qualche modo Onana è riuscito ad arrivare in tempo, ma vista la situazione il ct Song aveva già deciso di schierare il secondo portiere Fabrice Ondoa che milita nel Nimes in Francia.

Il match si è concluso con il punteggio di 1-1 con le reti di Bayo per la Guinea e di Magri per il Camerun. Insomma, un debutto non proprio fortunato che rende subito in salito il percorso dei leoni indomabili. Nella prossima sfida con il Senegal in programma venerdì 19 gennaio, potranno però contare su Onana.