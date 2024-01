“Non può essere esonerato”: Mourinho, dopo l’esonero scoppia la bomba | Cosa sta succedendo

L’esonero di Mourinho ha provocato fortissimi dibattiti e un’ondata infinite di polemiche intorno alla Roma. Ecco un clamoroso retroscena

Il momento in casa Roma è di quelli delicati. La società ha annunciato l’esonero di Mourinho senza alcuna avvisaglia gettando per certi versi ancor di più nello sconforto una piazza già piuttosto amareggiata dopo gli ultimi risultati tra campionato e Coppa Italia. Ovviamente vista la risonanza del personaggio se ne parlerà ancora per molto. Al contempo bisogna andare avanti visto che la stagione è ancora lunga.

Il quarto posto è distante cinque punti e la concorrenza è ampia e agguerrita. In Europa League il cammino non si preannuncia semplice. Affrontare nuovamente il Feyenoord ai sedicesimi di finale non sarà affatto una passeggiata. Da una di queste due strade passa il possibile ritorno in Champions League della Roma, che è di vitale importanze per le casse societarie.

Tornando al campo, l’arrivo di Daniele De Rossi ha sicuramente un suo aspetto romantico visto il legame viscerale con la piazza. Al tempo stesso rappresenta un azzardo visto che finora l’ex capitano romanista non ha mai allenato in Serie A ed è reduce dall’ esperienza non troppo fortunata alla Spal in Serie B dello scorso anno.

In attesa di capire i risvolti del nuovo corso giallorosso, è venuto fuori un particolare di non poco conto inerente Mou e il suo clamoroso esonero. Andiamo a vedere di cosa si tratta e che ripercussioni può avere sulla società.

Perché Mou non poteva essere esonerato fino a fine mese

Intervenuto a Radio Radio Mattino, il giornalista Stefano Carina aveva analizzato la situazione della Roma prima dell’esonero del tecnico di Setubal: “Fino al 24 gennaio Mourinho non può essere esonerato. La Roma ha sottoscritto un accordo con Riyad Season, nel contratto oltre che a far giocare i campioni del mondo, Lukaku ed El Shaarawy e deve esserci Mourinho”.

Dal canto suo la società ha deciso di cambiare guida tecnica prima del termine sopracitato senza dare troppa importanza ad un’eventuale reazione degli arabi, che sono sempre più attratti dal nostro calcio e dai calciatori della formazioni italiane ed europee. Probabile ci siano degli sviluppi in tal senso. In questo momento però la dirigenza sembra avere giustamente altre priorità.

Stefano Carina: “Prendere De Rossi significa volergli male”

Il giornalista romano ha poi espresso la sua opinione sulla scelta dei Friedkin di affidare la panchina giallorossa a Daniele De Rossi: “Volerlo sulla panchina della Roma è volergli male. La soluzione per arrivare alla fine della stagione è Mourinho. Questa è una società che non parla, l’unico che comunica è Mourinho”.

D’altronde il rischio che DDR possa essere travolto da questo vortice infinito di malumori esiste. Nonostante non abbia molta esperienza, dovrà avere fin da subito le spalle grosse per cercare di invertire la rotta in campo e far dimenticare Mourinho. Compito quest’ultimo che si preannuncia alquanto arduo vista l’importanza mediatica dell’allenatore lusitano.