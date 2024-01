Mourinho, la sconfitta gli costa caro | “Esonero immediato”: il nome del sostituto

Il tecnico dei giallorossi è stato silurato inaspettatamente. Addio alla panchina e i tifosi sono letteralmente confusi.

Nelle ultime ore, a Roma si respira un’aria molto tesa: José Mourinho è stato esonerato. A gran sorpresa, infatti, la decisione è arrivata dopo la sconfitta in campionato per 3-1 contro il Milan di Stefano Pioli.

Purtroppo, la notizia ha letteralmente spaccato in due la tifoseria. C’era chi sperava che il tecnico potesse continuare a lavorare con i giallorossi anche nella prossima stagione in quanto il suo contratto era in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Proprio l’allenatore, in tempi non sospetti, aveva auspicato di poter continuare il suo percorso a Roma. Purtroppo, sembra che gli ultimi risultati gli siano remati contro. Le varie assenze degli ultimi tempi e le prestazioni non all’altezza della società hanno fatto sì che la società prendesse questa decisione irrevocabile.

Una delle partite che sembra aver lasciato l’amaro in bocca non solo alla tifoseria ma anche alla società è stata la sconfitta in Coppa Italia proprio nel derby contro la Lazio che è stato deciso da Mattia Zaccagni.

Decisioni immediate

La situazione, al momento, sembra essere davvero molto complicata ed è per questo che si infittisce sempre di più il mistero che abbia indotto la dirigenza a prendere questa decisione. Ora però se iniziamo a guardare verso il futuro è il caso di comprendere chi possa essere il suo sostituto.

C’è ancora tanto da giocare in questo campionato ed è per questo che i sostenitori auspicano che possa giungere un tecnico preparato. Qualcuno che sia in grado non solo di traghettare la Roma fino a maggio ma poter essere un elemento fondamentale su cui creare una squadra importante anche in futuro.

Daniele De Rossi in pole position

Al momento, il nome più accreditato per sostituire Mourinho, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembrerebbe essere quello di un ex pupillo giallorosso: Daniele De Rossi. C’è chi immagina che con il suo approdo in panchina, possa tornare per ricoprire un ruolo importante anche Francesco Totti. Al momento, la Roma ha bisogno di importanti risorse per risollevarsi e ritrovare gli stimoli giusti.

L’unico modo per riportare le entusiasmo in città sarebbe proprio quello di rifarsi a vecchi amori un po’ come accaduto con il Napoli con il ritorno di Walter Mazzarri. Puntare sull’usato garantito potrebbe rivelarsi una miniera d’oro anche per il futuro. C’è chi, però, sogna anche l’arrivo di Antonio Conte che però, più volte in passato, ha confermato di non amare tanto prendere delle squadre in corso d’opera senza una degna preparazione atletica fatta durante il ritiro estivo.