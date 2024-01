Vlahovic, il posto è in bilico | Il vero bomber dei bianconeri spunta a sorpresa

Il vero top player dei bianconeri viene dalla panchina. I tifosi lo aspettavano con pazienza e sono stati accontentati.

Tra i cinque bomber più apprezzati della Serie A è giusto menzionare anche Dušan Vlahović della Juventus. Quest’ultimo, nonostante alcuni problemi fisici ad inizio stagione, sembrerebbe essersi ripreso in mano il reparto offensivo dei bianconeri.

Non si può certo dire che la squadra di Massimiliano Allegri stia disputando un campionato anonimo, anzi. Infatti, si ritrovano al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter capolista. Proprio l’attaccante serbo sta dimostrando sempre di più di avere un’ottima affinità con il suo compagno di reparto, Federico Chiesa.

Quest’ultimo, si è letteralmente rivitalizzato dopo le due partite con la Nazionale di Luciano Spalletti. In quel caso, infatti, si è rivelato incisivo nelle due partite valide per la qualificazione agli Europei contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina.

Inoltre, è stato molto incisivo anche nel fornire giocate importanti proprio per Dušan Vlahović, nell’ultimo periodo. Quest’ultimo, nella scorsa estate, addirittura sembrava essere sul piede di partenza.

Lo scambio mancato

In realtà, come tutti ricorderanno, il centravanti poteva essere utilizzato come pedina di scambio per portare in Piemonte il belga Romelu Lukaku. In questo modo, Vlahović sarebbe approdato in Inghilterra precisamente al Chelsea.

Le cose poi sono andate diversamente perché l’ex attaccante dell’Inter ha deciso di accettare l’offerta di prestito della Roma di José Mourinho. Proprio qui, l’attaccante sembra essersi rivitalizzato grazie al supporto della tifoseria giallorossa.

Thauvin torna al gol

Ricordiamo, invece, che il bomber serbo della Juventus ha iniziato a fornire prestazioni importanti sin dai tempi della Fiorentina ed ha catalizzato su di sé l’attenzione di mezza Europa. Pertanto, i tifosi bianconeri sperano che possa restare quanto più a lungo possibile a Torino in quanto possiede delle doti tecniche che, oggigiorno è davvero difficile trovarle in un giocatore giovane e talentuoso come lui.

Al momento, sembra però che l’altra squadra bianconera di Serie A abbia ritrovato il vero bomber. Stiamo parlando dell’Udinese che, con Gabriele Cioffi in panchina è riuscita a strappare un ottimo pareggio a Firenze per 2-2. Dopo lo splendido goal segnato da Lovric, quest’ultimo ha fornito l’assist anche al subentrante Thauvin. Quest’ultimo, non giocava da ben cinque partite e il suo rientro in campo è stato provvidenziale e soprattutto incisivo per regalare un punto importante in classifica ai friulani.