MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Pisa acciuffa in extremis il pareggio contro un Palermo in gran forma ma beffato sul finale. Adam Nagy, centrocampista della formazione toscana, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match. Di seguito le sue dichiarazioni.

“E’ stata per noi era la terza partita in sette giorni. Abbiamo iniziato male, eravamo stanchi. Se il Palermo avesse chiuso prima la partita sarebbe stato per merito loro“.

“Nicolas? Sul rigore ha fatto un grande intervento, è stato bravo a tenerci in partita. È stato decisivo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a creare alcune occasioni e dopo abbiamo trovato il gol con Sibilli che ci ha consentito dì pareggiare. La prossima volta dobbiamo essere capaci di entrare subito in partita”, ha concluso Nagy.

LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

SERIE B, I RISULTATI DELLA 28a GIORNATA