Parla Arturo Di Napoli. L’ex attaccante di Palermo e Messina (oggi allenatore del Cologno in Eccellenza) parla del derby in programma domenica tra i rosanero e l’ACR e sfoglia il suo personale album dei ricordi.

Intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, afferma: “La Serie D? Purtroppo per il Messina ci siamo un po’ abituati a vederlo lì, mentre per il Palermo è una situazione completamente nuova. Sono però felice che l’attuale proprietà stia facendo grandi cose. Ho entrambe le città nel cuore e non voglio neanche pensare ad un pronostico, farei fatica a farlo”.

E sul nuovo Palermo elogia il ruolo di Santana, ma non solo: “Del Palermo conosco anche Sforzini, è un attaccante di categoria superiore. So che è infortunato, ma con i giocatori che ha, credo che i rosa abbiano tutte le carte in regola per vincere il campionato, anche se non bisogna dare nulla per scontato”.

Poi si apre il capitolo amarcord tra aneddoti con Pietro Accardi e una riflessione sull’era Zamparini (vissuta sia a Venezia che a Palermo): “Zamparini ha dato tanto, in tutti i termini, non solo economici, ma non voglio entrare nel merito di quanto accaduto. Personalmente ho stima nei suoi riguardi, per gli impegni che ha preso, ma capisco che i tifosi del Palermo siano imbufaliti con lui e ci può stare. Anzi, li abbraccio con grande affetto perché ricordo ancora cosa hanno fatto per me. Vedo che ora seguono in massa la squadra, ma la categoria c’entra zero con i tifosi palermitani. Questa è Palermo, non mi sorprende”.

