“Palermo, difesa rebus senza Crivello e Lancini”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che fa il punto della situazione in casa rosanero dopo l’esito degli esami per il difensore palermitano (qui il report) e le possibili soluzioni in vista della partita con l’ACR Messina.

Fabrizio Vitale sottolinea: “Adesso la situazione si fa seria. Se la scorsa settimana la formazione per Pergolizzi è stata un vero e proprio rompicapo, in vista del derby con l’Acr Messina si presenta un altro rebus da risolvere: quello della difesa, che a Palmi ha perso due pezzi in colpo solo, Crivello e Lancini. Cioè la coppia di centrali scesa direttamente per la serie B che, finora, ha garantito una grande impermeabilità al reparto”.

Accardi è certo di una maglia da titolare e per la prima volta giocherà nel suo ruolo naturale, mentre per l’altra maglia Pergolizzi studia soluzioni: oltre a Peretti (classe 2000, tre presenze in qui), viene osservato anche Marong, reduce dalla prima convocazione. Si studia, come ipotesi estrema, anche l’arretramento di Kraja sulla linea difensiva (l’albanese ha ricoperto il ruolo nelle giovanili dell’Atalanta).

