Cambia la data e l’orario di Napoli – Salernitana: il club campano potrebbe festeggiare la vittoria matematica del campionato e dello scudetto, per questo motivo il match è stato posticipato a domenica 30 aprile alle ore 15, dopo Inter – Lazio che è alle 12.30.

La partita si doveva inizialmente giocare sabato 29 aprile alle ore 20.45, ma gli ultimi risultati hanno aperto uno scenario che permetterebbe ai partenopei di vincere lo scudetto già alla 32a giornata: In caso di sconfitta della Lazio al Meazza al Napoli basterebbe anche un pareggio per festeggiare, mentre in caso di pari dei biancocelesti gli azzurri dovrebbero vincere contro la Salernitana. Se invece la Lazio dovesse vincere contro l’Inter, sarebbe tutto rinviato a prescindere.