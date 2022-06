MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Trajkovski e Chochev si ritrovano in campo, ma da avversari. I due ex Palermo, che insieme hanno giocato dal 2015 al 2019 in Sicilia, si affrontano con le rispettive Nazionali (Bulgaria e Macedonia del Nord) nell’esordio in Nations League.

E, a poche ore dal match, Trajkoviski ha dimostrato di n0n aver dimenticato l’ex compagno: sui social, infatti, ha pubblicato una foto con Chochev con entrambi addosso la maglia rosanero.

LEGGI ANCHE

MURAWSKI IN VACANZA A PALERMO: “MAGARI UN GIORNO TORNERO'”