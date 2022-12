MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un po’ di Palermo nell’Italia di Mancini. Allo Stage di Coverciano che si terrà dal 20 al 22 dicembre ci saranno anche Antonino Gallo e Giacomo Quagliatata, due calciatori nati e cresciuti nel capoluogo siciliano.

A far risplendere la Sicilia, quindi, non ci sarà solo l’attaccante italo brasiliano del Palermo Matteo Brunori (qui il dettaglio), ma anche i due classe 2000. Gallo gioca nel Lecce, ma ha vestito il rosanero: è stato convocato infatti varie volte in prima squadra senza mai debuttare tra i professionisti.

Quagliata, invece, è un giocatore della Cremonese e la sua storia è iniziata direttamente passando dal Calcio Sicilia alla Pro Vercelli. Inoltre, anche il Cagliari -. prossimo avversario del Palermo – ha festeggiato la convocazione di due elementi: Di Pardo e Millico. Lo si legge sul Giornale di Sicilia di oggi.