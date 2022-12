MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nel centrocampo di Corini cambiano alcuni interpreti ma non Claudio Gomes. Sono soltanto sei i minuti di riposo ottenuti dal calciatorino ex City nelle ultime tre gare, quando fu sostituito da Stulac contro il Como. Nelle altre partite è quasi sempre stato titolare e in campo per almeno 80 minuti. Panchina solo all’inizio, con Frosinone, Sudtirol e Ternana.

Lo scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia. Gomes è una certezza nel ruolo e viene schierato con continuità insieme a tutti gli altri centrocampisti che si alternano cercando la quadra di un reparto a cui serve più verve. Saric infatti al momento delude e Stulac viene utilizzato col contagocce. Anche l’apporto di Broh e Damiani, titolari a inizio stagione, va scemando.

Nell’ultimo match contro la Spal il tecnico rosanero ha provato una nuova formula: la convivenza tra Gomes e Stulac, giocatore con cui il francese non aveva mai condiviso il posto in campo. L’altro ad essere sempre schierato da Corini è Segre, che comincia ad accusare la stanchezza.

