Nazionale, grande entusiasmo: tutto esaurito a “San Siro” per Italia – Francia

Rinasce l’entusiasmo per la Nazionale: la Figc ha reso noto che per l’ultima partita del girone di Nations League contro la Francia è stato registrato il “tutto esaurito” al San Siro di Milano.

L’Italia di Spalletti è rinata: dopo la cocente delusione dell’Europeo sono arrivate 4 vittorie e un pareggio nel girone di Nations League. Con questa partita gli azzurri hanno molte possibilità di chiudere il girone da prima.

IL OMUNICATO





Adesso è ufficiale. Sarà tutto esaurito lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ domenica sera (ore 20.45) per Italia-Francia, ultimo impegno degli Azzurri nel girone di Nations League. Sono 68.000 i biglietti emessi per la sfida con i Bleus che, con entrambe le squadre già qualificate ai quarti di finale, metterà in palio ‘solo’ il primo posto del girone. L’Italia avrà a disposizione due risultati su tre e anche una sconfitta con un gol di scarto le permetterebbe di chiudere al primo posto del Gruppo 2, presentandosi da testa di serie al sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale in programma venerdì 22 novembre a Nyon.