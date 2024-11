Ranieri: “Il fato mi ha riportato a Roma. Sono un tifoso, poi l’allenatore”

Claudio Ranieri ha fatto il ritorno in panchina per la terza volta in carriera alla Roma. L’allenatore, nella conferenza stampa di presentazione, ha subito voluto chiarire i motivi della sua scelta, spiegando che, dopo aver deciso di ritirarsi dalla carriera di allenatore, nonostante le numerose offerte ricevute nei mesi scorsi ha deciso di rifiutarle tutte, sottolineando che sarebbe ritornato solo per la Roma o il Cagliari.

Ranieri, ha riconosciuto che il destino ha voluto diversamente, riportandolo nella squadra dove tutto era cominciato: “Il fato ha voluto questo ritorno a casa. Evidentemente, ho iniziato alla Roma da calciatore e finirò da dirigente e calciatore”, ha dichiarato.

Poi ha sottolineato il suo legame indissolubile con la città e la squadra: “Io sono prima un tifoso, poi un allenatore”, evidenziando come questo ritorno rappresenti per lui una chiusura perfetta del cerchio.





“Io avevo smesso di allenare, ho avuto più richieste in questi mesi rispetto a quando ho vinto il campionato con il Leicester. E ho sempre detto di no”, ha dichiarato Ranieri. “Ho detto che sarei tornato o per la Roma o per il Cagliari, ma ero convinto di andarmene per i fatti miei, di guardare il calcio da un’altra parte”.

