Andrea Accardi torna in Serie D: è un nuovo giocatore della Pistoiese / UFFICIALE

Andrea Accardi riparte e torna in Serie D. Il difensore palermitano, svincolato dopo l’esperienza con la Virtus Francavilla in C, ha firmato con la Pistoiese, squadra che milita nel Girone D.

Una ripartenza per Accardi, che era rimasto ‘fermo’ in attesa di una nuova avventura. Il difensore, l’unico calciatore rimasto dopo il ‘fallimento’ del Palermo nel 2019, torna quindi nel campionato di Serie D, vinto con la maglia rosanero nella stagione della rinascita.

Accardi trova una Pistoiese che occupa il sesto posto nel Girone D di Serie D, a -6 punti dalla capolista Tau Calcio Altopascio. La società arancione, nella nota ufficiale, lo definisce un “innesto di assoluto spessore”.





LA NOTA DELLA PISTOIESE

La Società FC Pistoiese rende noto l’arrivo di Andrea Accardi, difensore centrale dall’importante curriculum che va ad unirsi al gruppo arancione. Il classe ’95, che vanta 10 presenze in Serie B e più di 100 in Serie C, era rimasto svincolato in estate dopo l’esperienza alla Virtus Francavilla. Il club con cui Accardi ha giocato più partite è il Palermo, indossando la casacca rosanero della prima squadra in più di 70 occasioni. Con il Palermo, inoltre, Accardi ha disputato anche il campionato di Serie D nella stagione 2019/20, vincendolo. Innesto di assoluto spessore, dunque, quello effettuato dalla Società arancione.

