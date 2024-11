Carnevali: “Fuga a tre? Spero sarà solo il Sassuolo a scappare. Grosso fondamentale”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato durante la trasmissione “Barba & Capelli”, in onda su Trc e ha parlato del campionato, che vede tre squadre in fuga nei primi posti.

“La fuga a tre? Confido che presto sarà solo il Sassuolo a scappare – afferma – . Per noi la Serie B è un mondo nuovo e fin qui ci siamo. Dopo 11 anni in Serie A non potevamo dire di conoscere bene questa realtà. In seguito alla retrocessione ci siamo messi subito al lavoro, cambiando guida tecnica, cambiando direttore sportivo e rinnovando profondamente la rosa”.

Carnevali ha parlato della scelta dell’allenatore, cruciale per ripartire: “Ricordo bene che nel momento in cui siamo retrocessi, subito dopo, la prima cosa che abbiamo fatto è stata contattare Grosso. Per noi è l’elemento fondamentale, siamo super contenti e soddisfatti del lavoro che sta portando avanti”.





LEGGI ANCHE

L’INTERVISTA A BEPPE ACCARDI