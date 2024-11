Palermo, Di Francesco non spicca il volo: solo cinque reti in rosanero. E gli assist non bastano

Da pezzo da novanta acquistato per il salto di qualità a talento inespresso. E adesso le prestazioni sono di gran lunga al di sotto di quanto pronosticato.

Federico Di Francesco al Palermo non ha stupito. Non è mai stato eccessivamente prolifico in passato, ma le cinque marcature realizzate fino ad ora nella sua storia rosanero sono troppo poche.

L’ultima rete realizzata risale a marzo, alla sfida persa contro il Brescia. Per il resto, solo assist. Ben cinque fino a questo momento della stagione, ma non basta.





Due passaggi decisivi sono arrivati, infatti, in maniere fortuita, sottolinea il Giornale di Sicilia, e l’ex Sassuolo rischia di uscire fuori dai radar. Dionisi gli ha preferito contro Mantova e Frosinone Di Mariano. Che accada anche in futuro?