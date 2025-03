Sassuolo, Grosso: “Mi piace lavorare con persone serie, rimango anche in A”

Parla Fabio Grosso. L’allenatore del Sassuolo ed ex giocatore del Palermo, è stato intervistato da La Repubblica e ha inevitabilmente parlato della straordinaria stagione della sua squadra, che attualmente occupa il primo posto in classifica.

“Prima dobbiamo arrivare in Serie A, ma sì, resterò. Io e il Sassuolo ci assomigliamo, mi piace lavorare in mezzo a gente seria – ha dichiarato Grosso -. In campo non bisogna mai pensare troppo: pensare rallenta l’azione. Allenare, per me, è anche restituire un po’ della fortuna che ho avuto. Voglio che i miei ragazzi siano felici e soddisfatti”.

I neroverdi mantengono saldamente la testa della classifica del campionato cadetto, con un vantaggio di +9 sul Pisa, secondo. Nei prossimi due turni, il Sassuolo affronterà prima la Reggiana nel derby casalingo, e poi il Palermo al “Renzo Barbera”.





