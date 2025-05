Nissa, Rotulo: “Campionato da 9 pieno, resta il rammarico per non avere giocato i playoff”

La Nissa è stata tra le squadre rivelazione del campionato di Serie D girone I. I biancoscudati hanno infatti chiuso al sesto posto vicini alla zona play off. Ne abbiamo parlato col centrocampista Riccardo Rotulo.

Il bilancio della stagione è positivo con un pizzico di rammarico

“È stata sicuramente una stagione più che positiva, ma come ha ben detto resta quel sapore amaro per non essere riusciti ad agganciare la zona playoff. Giocare gli spareggi sarebbe stato una ciliegina su una torta che avrei valutato da 10, ma comunque secondo me meritiamo tutti un bel 9 pieno”.





Anche a livello personale è andata bene.

“Sì è vero, sono molto soddisfatto del mio campionato. Sono cresciuto di settimana in settimana, di partita in partita, proprio come prestazioni. Sono felice di avere raggiunto l’obiettivo della doppia cifra, perché segnare 10 gol per un centrocampista non è mai facile e dunque sono soddisfatto”.

C’è una partita che vorreste rigiocare e un ricordo che rimarrà indelebile?

“Non una singola partita, ma quelle due/tre del finale di stagione che potevamo affrontare meglio e che ci avrebbero permesso di agganciare il treno playoff. Ci sono tanti ricordi che porterò dentro di questa stagione, dalla vittoria con il Sambiase a quella con la Scafatese, Forse però al primo posto metto la vittoria in rimonta col Sant’Agata, da 0-2 a 3-2 con un mio gol al 90’, l’affetto di compagni e staff in quel momento è stato stupendo”.

Ci sono già contatti per il futuro?

“Onestamente qui sono stato davvero bene, la società è seria ed ambiziosa. Al momento non ho ricevuto chiamate, intanto ci riposiamo poi valuteremo le proposte che arriveranno”.