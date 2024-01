Notte fonda per Mazzarri: ci avevano creduto tutti ma l’annuncio è ufficiale | La società non aveva scelta

Dopo l’ennesima batosta in campionato in seguito alla sconfitta contro il Torino, il tecnico toscano è costretto a partire subito.

Il tecnico toscano, Walter Mazzarri, sta trascorrendo delle ore davvero difficili a Napoli. I partenopei sono reduci da una sonora sconfitta contro il Torino di Ivan Jurić nella scorsa partita di campionato.

Gli azzurri, infatti, sono stati sconfitti per 3-0. Questo risultato non ha fatto altro che incrementare i malumori dei tifosi che non riconoscono più la squadra che lo scorso anno ha trionfato con il terzo Scudetto in carriera.

Dopo la partenza di Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, i partenopei sembrano comunque aver smarrito la strada del successo e dei risultati positivi. Nonostante la partenza in sordina con Rudi Garcia, il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, aveva deciso di riportare alle pendici del Vesuvio, dopo ben 10 anni d’assenza, Walter Mazzarri.

Quest’ultimo, dopo un inizio sprint grazie alla vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, non sembrerebbe essere riuscito a dare un nuovo impatto positivo ai giocatori. Pertanto, in seguito alle partenze imminenti di Osimhen e Anguissa, in quanto presenti alla Coppa d’Africa, la dirigenza si è subito mossa sul calciomercato regalando il primo rinforzo al tecnico.

Mazzocchi, espulsione flash

Si tratta dell’ex calciatore della Salernitana, Pasquale Mazzocchi che però si è reso protagonista di un esordio davvero da dimenticare. Infatti, essendo subentrato a Zielinski nell’ultima partita di campionato, dopo quattro minuti è stato espulso per un fallo davvero molto duro ai danni di Lazaro del Torino.

Ora però, il prossimo rinforzo degli azzurri dovrebbe essere il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic che dovrebbe rinforzare la linea mediana del campo dando al tecnico toscano quello che in queste partite sta mancando di più.

Mazzarri resta in panchina

Proprio su Walter Mazzarri è giusto dire che secondo quanto riportato dal sito di Alfredo Pedullà, il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso ha escluso che in ottica futura possa esserci un esonero ai danni dell’allenatore.

Ai microfoni di Dazn, quest’ultimo, ha poi aggiunto delle cose importanti in seguito alla sonora sconfitta contro i granata: “Abbiamo fatto una riunione con Mazzarri una volta avuto l’ok affinché scendesse negli spogliatoi poiché era squalificato. Quello che abbiamo comunicato alla squadra resta tra noi. Ci scusiamo con i tifosi”. Ora la squadra è in ritiro per prepararsi al meglio per i prossimi match.