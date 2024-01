‘Abbonati risarciti’: clamoroso in Italia, i tifosi si riprendono i soldi | Rimborsata l’intera stagione

Decisione sorprendente da parte di una società italiana che ha comunicato ai propri sostenitori il risarcimento degli abbonamenti allo stadio per la stagione in corso. Ecco cosa sta succedendo

Il calcio è davvero strano in alcune circostanze. Alcune dinamiche possono cambiare completamente nel giro di pochi mesi lasciando in dote delle situazioni decisamente poco piacevoli a cui badare. Soprattutto nelle categorie minori gli stravolgimenti sono ormai all’ordine del giorno.

Tra società a rischio fallimento e quelle che non hanno delle strutture all’avanguardia ogni giorno se ne vedono davvero tante. Alle volte certe storie non sembrano nemmeno vere per quanto siano grottesche. Eppure è bene aspettarsi di tutto perché in questo calcio sempre meno solido le difficoltà sono sempre dietro l’angolo.

La vicenda che stiamo per narrarvi è senza praticamente senza precedenti, ma rende l’idea di quelle che possono essere le conseguenze quando non si riescono a mantenere le attese di inizio stagione. D’altronde sono i sogni e le finanze dei tifosi ad andare in frantumi quando si verificano questi episodi.

Al contempo però questa vicenda nasconde anche un lato buono, caratterizzato dal rispetto che la società nutre nei confronti dei sostenitori. Non capita tutti i giorni di vedere qualcuno che si assume la responsabilità delle proprie scelte sbagliate. Per questo è bene capire fino in fondo ciò che è accaduto.

Le motivazioni della clamorosa scelta

Andando al nocciolo della situazione, la Pistoiese formazione che milita nel campionato di Serie D ha deciso di risarcire coloro che avevano sottoscritto l’abbonamento allo stadio per la stagione in corso. E non importa che di fatto metà annata sia praticamente passata, l’importante è recuperare la fiducia dei propri supporters.

I problemi economici della società hanno portato ad una vera rivoluzione nel mercato di gennaio che di fatto ha stravolto quelli che erano gli obiettivi stagionali. In estate si parlava addirittura di promozione in Serie C, poi sono venute alla luce delle difficoltà che nessuno poteva mai immaginare. Adesso la realtà dice che la formazione toscana dovrà badare al sodo e cercare di confermare la categoria.

Come recuperare il denaro del proprio abbonamento

Tramite un comunicato ufficiale la società ha reso note tutte le info in merito al rimborso dell’abbonamento. Nel testo si legge: “L’Unione Sportiva Pistoiese 1921 SSD ARL dà la possibilità ai sottoscrittori degli abbonamenti (esclusi gli abbonamenti corporate) per la stagione in corso 2023/24 di richiedere un rimborso per l’intero ammontare di ogni tessera sottoscritta per i richiedenti. Considerando il cambio di programma finanziario-sportivo, è pronta a riconoscere ai sostenitori l’indennizzo per gli abbonamenti effettuati la scorsa estate”.

Per poter ottenere indietro il denaro speso bisognerà inoltrare una email all’indirizzo biglietteria@uspistoiese1921.it con i propri dati anagrafici e bancari entro il 16 gennaio 2024. I rimborsi avverranno poi entro il 30 aprile 2024. Prima però bisognerà riconsegnare le tessere presso la biglietteria del club il 19 e il 20 gennaio 2024.