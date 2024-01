‘Non c’è corrente’: partita annullata, giocatori negli spogliatoi | È saltato il match di Coppa

Salta la partita di coppa. Un incredibile episodio si è registrato poche ore fa. Non c’è corrente, le squadre non scendono in campo

La partita è stata interrotta perché è andata via la luce. Può sembrare l’incipit di un racconto di un ragazzino che torna a casa dopo una partita del campionato provinciale o regionale. Mai ci si potrebbe aspettare che si tratti di una sfida tra squadre professionistiche. Ed invece è stato proprio così.

La squadra arbitrale si è ritrovata suo malgrado a dover decretare la sospensione della partita e il conseguente rinvio a causa di un improvviso black out. I tentativi di ripristino della corrente non hanno dato gli effetti sperati e ciò ha reso impossibile il regolare prosieguo della sfida.

I novanta minuti di gioco si erano conclusi in parità e mentre ci si apprestava ad iniziare i supplementari si è verificato questo increscioso imprevisto che non è per niente usuale nel 2024 in uno stadio di calcio. Nel giro di poco l’accaduto ha fatto il giro del mondo suscitando lo stupore generale.

Può capitare un rinvio a causa di un nubifragio o a causa di una forte nevicata, ma è più unico che raro che una partita non venga portata a termine perché va via la corrente. Alle volte però bisogna fare i conti con imprevisti a dir poco clamorosi che lasciano spazio solo ad un enorme stupore.

In quale campo è andata via la corrente

Il “fattaccio” è accaduto in Spagna nel corso del match valido per i sedicesimi di finale di Coppa del Re tra Unionistas de Salamanca (formazione della Serie C spagnola) e Villarreal. Al termine dei 90′ minuti la sfida si era conclusa con il punteggio di 1-1 con le reti di Akhomach per gli ospiti e di Planas su rigore per i padroni di casa.

Quando tutto era pronto per i tempi supplementari però si è verificato il problema che non ha consentito di proseguire la contesa. La gara è stata rinviata tra lo stupore generale, che è stato ancor maggiore di quello del pareggio tra le squadre in campo nonostante le due categorie di differenza.

Black out in campo: i recenti precedenti in Italia

Chiaramente non si tratta di un inedito sui campi da calcio. In periferia e nelle serie minori non professionistiche può essere anche abbastanza usuale. Nel nostro paese è capitato più di qualche volta nell’ultimo periodo. Un esempio in tal senso è il match di Coppa Lombardia fra Sc United e Bovisio Masciago.

A causa della mancanza di corrente negli ultimi dieci minuti si è giocato sul campo adiacente. Un avvenimento che però ha portato il giudice sportivo a decretare lo 0-3 a tavolino. Anche il Teramo un anno fa ha avuto il medesimo problema e ha dovuto annullare un’intera sessione di allenamento. Insomma, mai come in questi casi, tutto il mondo è paese.