Spalletti, questa proprio non ci voleva | Infortunio per il suo pupillo: riscontrata una brutta frattura

Il commissario tecnico della Nazionale italiana è disperato. I guai fisici che riguardano il suo campione destano preoccupazione.

Nonostante per tutti possa sembrare che adesso si stia godendo il meritato relax, Luciano Spalletti continua ad osservare attentamente tutti i talenti del nostro campionato per far sì che ai prossimi Europei di calcio, che si giocheranno fra pochi mesi, possa portare i talenti più pronti e determinati.

Reduce dalla vittoria del suo primo e unico Scudetto in Serie A con il Napoli nella passata stagione, può attualmente godere di stima e rispetto anche per essere riuscito ad ottenere il pass per i prossimi Campionati Europei.

Le sfide cruciali contro l’Ucraina e la Macedonia del Nord hanno decretato gli azzurri come seconda forza del girone per approdare alla competizione che si terrà sin dal prossimo mese di giugno in Germania.

Nazione che gli italiani ricorderanno bene in quanto, nel 2006, Fabio Cannavaro con l’allenatore Marcello Lippi e la squadra dei sogni, ha alzato la Coppa del Mondo battendo la Francia di Zinedine Zidane ai rigori.

I pupilli di Luciano

Il tecnico toscano, sa bene che di acqua sotto i ponti ne è passata e, da allora, sono trascorsi ben 18 anni. Ora, non è tempo di pensare al passato e di ricordare i successi che furono. L’allenatore ha l’arduo compito di selezionare attentamente i profili più giusti per formare la Nazionale che non solo dovrà gareggiare nei prossimi Europei ma dovrà essere lo zoccolo duro della squadra per gli anni a venire.

Tra i punti fermi della sua squadra, sembra che non rinunci anche ad alcune suoi pupilli del Napoli come Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Proprio quest’ultimo, in diverse occasioni quando non erano disponibili Immobile, Retegui e Scamacca, si è ritrovato ad essere il centravanti titolare.

Oristanio fermo per infortunio

Molti sono stati tifosi che hanno apprezzato il suo ottimo feeling non solo con Federico Chiesa ma anche con Jorginho che, grazie a Luciano Spalletti, è tornato a vestire la casacca della Nazionale dopo diversi anni.

Ora però sembrerebbe che ci sia un calciatore in Serie A che purtroppo ha rimediato un infortunio, come riportato da tuttomercatoweb.com, e potrebbe mettere seriamente a rischio la sua presenza in azzurro. In questo caso, si tratta di Gaetano Oristanio, centrocampista offensivo del Cagliari di proprietà dell’Inter che ben sta facendo in questa prima parte di stagione. Il suo immenso talento, sicuramente, potrebbe essere stato adocchiato da Spalletti, in ottica futura, dato che fa parte della formazione dell’Under 21.