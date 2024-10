Nuova avventura per Zauli: l’ex rosa è l’allenatore del Perugia / UFFICIALE

Nuova avventura per Lamberto Zauli. L’ex calciatore del Palermo riparte dal Perugia e prende il posto di Alessandro Formisano; per lui fatale l’ultima sconfitta in campionato contro il Milan futuro.

L’ultima esperienza da allenatore di Zauli è stata sulla panchina del Crotone nella scorsa stagione. Il tecnico trova un Perugia in una posizione di classifica non brillantissima, ovvero l’undicesimo posto, a tre punti dalla zona playout. Nelle ultime cinque gare sono arrivate due sconfitte, due vittorie e un pareggio. Zauli farà il suo esordio in panchina con il Perugia contro la Torres.

LA NOTA DEL PERUGIA

Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del Perugia Calcio. Zauli, che ha firmato un contratto, conta quasi 400 panchine da allenatore professionista e proviene dall’esperienza di tre anni alla Juventus privilegiando il lavoro con i giovani e a seguire un’altra esperienza per un anno e mezzo sulla panchina del Crotone. Insieme a lui viene ufficializzato l’allenatore in seconda Andrea Costa.

Ricordiamo che Lamberto Zauli è stato un ex trequartista di talento con trascorsi in club prestigiosi come Vicenza (dove arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea), Palermo, Sampdoria e Bologna, con oltre 300 presenze e 48 gol tra Serie A e B.





