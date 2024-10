Serie C, due punti di penalizzazione alla Ternana: come cambia la classifica

La FIGC ha comunicato oggi, martedì 29 ottobre, la decisione del Tribunale Federale Nazionale (TFN) di penalizzare la Ternana, squadra del Girone B di Serie C, con una detrazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso. Il TFN, presieduto da Carlo Sica, ha inoltre sanzionato Nicola Guida, ex presidente del Consiglio di amministrazione del club, con 3 mesi di inibizione.

La penalità è stata decisa a seguito di una segnalazione della Covisoc, che ha rilevato il mancato versamento, entro il termine fissato al 16 settembre 2024, delle ritenute Irpef relative agli stipendi di maggio e giugno 2024. Questi importi erano dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori con contratti ratificati dalla Lega di competenza.

Con questa penalità, la classifica del Girone B di Serie C vede importanti cambiamenti, con la Ternana che ora scivola a 20 punti. In testa al gruppo si trovano Pescara con 26 punti, seguita da Virtus Entella, Torres e Arezzo con 22 punti ciascuna.





La classifica aggiornata del Girone B di Serie C è ora così composta:

1. Pescara 26

2. Virtus Entella 22

3. Torres 22

4. Arezzo 22

5. Ternana 20

6. Campobasso 18

7. Vis Pesaro 16

8. Pianese 16

9. Gubbio 15

10. Rimini 14

11. Perugia 13

12. Lucchese 12

13. Pontedera 11

14. Pineto 11

15. Carpi 11

16. Sestri Levante 10

17. Milan Futuro 9* (una gara in meno)

18. Ascoli 8

19. SPAL 7

20. Legnago Salus 6