Brescia, Maran a rischio esonero: ipotesi Venturato

Rolando Maran rischia l’esonero. L’allenatore del Brescia si gioca molto nella gara contro lo Spezia. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Giorno”, la dirigenza sta iniziando a fare delle riflessioni sulla sua posizione.

Maran con il Brescia quest’anno era partito con una vittoria in extremis contro il Palermo, per poi iniziare una serie di risultati altalenanti. Nelle ultime cinque partite le “Rondinelle” hanno ottenuto una sola vittoria, poi sono arrivati un pareggio e tre sconfitte. Il Brescia occupa il nono posto in classifica.

In caso di esonero, il Brescia come sostituto avrebbe individuato Roberto Venturato. Per l’allenatore l’esperto allenatore l’ultima esperienza è stata alla Spal: nella prima stagione era arrivata una salvezza in Serie B, in quella successiva è arrivato l’esonero.





LEGGI ANCHE

MANTOVA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI