Palermo, Amauri riceve in regalo la terza maglia: “Questa spacca” / VIDEO

Un’altra leggenda rosanero riceve in regalo la terza maglia del Palermo. La società ha mandato il kit ad Amauri, ex attaccante rosanero che sui social ha ringraziato per il dono, sottolineando come questo design “spacchi”.

“Questa spacca ragazzi! Grazie per questo splendido regalo, Palermo“, scrive Amauri su Instagram. L’ex rosanero indossa la maglia, personalizzato con il suo storico numero, l’11.

Amauri ha vissuto un periodo straordinario al Palermo tra il 2006 e il 2008, diventando una delle stelle più brillanti della squadra. Con il suo talento offensivo e la fisicità dominante, ha conquistato i tifosi e si è distinto come uno dei migliori attaccanti della Serie A in quegli anni. Nonostante alcuni infortuni, la sua abilità nel segnare gol spettacolari e la capacità di incidere nelle partite importanti hanno reso il suo tempo a Palermo indimenticabile.





Durante la stagione 2007/08, Amauri ha attirato l’attenzione delle grandi squadre italiane grazie alle sue prestazioni di alto livello. Il suo contributo ha aiutato il Palermo a competere ad alti livelli e a puntare alle posizioni europee, portando visibilità al club e al calcio siciliano. La sua avventura in rosanero ha lasciato un segno profondo, facendo di lui una figura amata dai tifosi anche dopo il trasferimento alla Juventus.

