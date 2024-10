Cavani, traguardo storico: l’ex rosa arriva a 400 gol segnati con i club

Edinson Cavani ha raggiunto un traguardo storico. L’ex attaccante del Palermo, oggi al Boca Juniores, ha segnato il gol numero 400 gol con i club. Adesso il suo obiettivo è di arrivare a 500 reti per coronare una fantastica carriera.

Il viaggio del “Matador” è iniziato nel Danubio, dove l’attaccante ha realizzato 12 gol in 30 partite. Le sue prestazioni lo hanno portato in Europa, al Palermo, dove ha giocato tre stagioni, collezionando 117 presenze e 37 gol. Durante la sua esperienza in Sicilia, Cavani ha contribuito a tanti momenti indimenticabili della storia rosanero ma la sua consacrazione arriva al Napoli, dove si impone come uno dei migliori attaccanti del mondo.

Con la maglia partenopea segna 104 gol in 138 partite, numeri clamorosi per un attaccante che al Palermo non era stato così prolifico. Dopo il Napoli, Cavani va in Francia, al Psg, diventando il miglior marcatore del club parigino con 200 gol. Poi una breve parantesi in Inghilterra con il Manchester United, dove realizza 19 gol, e in Spagna col Valencia, dove il suo bottino è di 7 reti.





Oggi Cavani gioca nel Boca Juniors, dove ha già messo a segno 21 gol in 47 partite. Alle 400 reti segnate con i club vanno sommati i 58 gol in nazionale uruguaiana, quindi il traguardo dei 500 gol non è poi così lontano.

