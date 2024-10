Serie C, il Pescara è primo e va in fuga. Baldini: “Calcio piacevole, bello e ordinato”

Il Pescara di Silvio Baldini vola: la vittoria contro la Lucchese ha lanciato gli abruzzesi non solo al primo posto del girone B di Serie C, ma già a +4 dalla Ternana seconda, con il vantaggio di avere una partita in meno.

“A me il Pescara è piaciuto già in settimana, la squadra è in fiducia e sta bene – ha affermato Baldini in conferenza stampa, parole riportate da tutto.com -. Gioca un calcio piacevole, bello, ordinato e che ci mette sempre il cuore.Con la Lucchese il primo tempo è stato stratosferico, solitamente invece facevamo meglio nella ripresa e questa volta il contrario”.

Pescara in fuga: “Non ci pensiamo nemmeno al fatto di essere primi, non conta nulla. Dobbiamo andare sulla nostra strada. Al momento sono robe che non ci interessano minimamente. Il Pescara sta ottenendo questi risultati perché sa stare bene in campo”.