Osimhen, decisione presa: addio per sempre | Nelle casse azzurre una cifra record

Il bomber degli azzurri è ai saluti finali. Il presidente non può impedirgli la partenza dinanzi ad una somma così importante.

Victor Osimhen è sicuramente uno dei pezzi pregiati del nostro campionato. Nella passata stagione, oltre a vincere lo Scudetto con il Napoli guidato da Luciano Spalletti, si è laureato capocannoniere proprio in Serie A.

Le grandi gioie e soddisfazioni di un passato recente, non si sono tramutate in altri successi in questa prima parte di campionato. Il calciatore nigeriano, infatti, nella passata sessione di calciomercato sembrava davvero vicino ad un trasferimento conteso tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non ha mai nascosto la sua volontà di trattenere il calciatore e far sì che possa continuare il suo percorso tra le fila dei partenopei anche nel futuro imminente.

Per questo motivo, poche settimane fa, si è ritrovato a rinnovare il suo contratto con gli azzurri anche per garantirgli un ruolo sempre di più da leader non solo in mezzo al campo ma anche nello spogliatoio. Il bomber, attualmente come Anguissa, sarà assente in quanto dovrà partecipare alla Coppa d’Africa con la sua Nazionale. Per circa un mese quindi mancherà il suo importante supporto alla squadra allenata attualmente da Walter Mazzarri.

La ripresa di Osimhen

Proprio quest’ultimo, sembra essere stato bravo nel cullare nuovamente il suo talento che sembrava essersi smarrito e indispettito durante la breve gestione di Rudi Garcia. Nonostante Victor abbia firmato un rinnovo di contratto con i partenopei non è da escludere, però, che nella prossima sessione di calciomercato estiva possa esserci qualche società interessata seriamente ad acquisirne il cartellino.

L’attuale clausola voluta dal presidente prevede che per cederlo servano almeno 130 milioni di euro. Queste cifre, al momento, in Europa possono essere alla portata solo di pochissime squadre mentre, in Arabia Saudita, ci sarebbero diverse società che possono permettersi di spendere somme di questo calibro.

Il Chelsea è alla porta

Ora, però, sembra che dietro il suo rinnovo ci sia nella mente e nella speranza dei tifosi la possibilità che reciprocamente le parti possano continuare il loro cammino insieme anche nei prossimi anni per portare nuovamente un’identità solida alla squadra.

Infatti, quando alla guida degli azzurri vi era il tecnico di Certaldo e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sembravano imbattibili ma ora, i ragazzi, faticano a dare il massimo così come avvenuto nel passato recente. Si pensa, che secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, alla finestra per Osimhen ci sia il Chelsea che sarebbe pronto in estate a sborsare 120 milioni per garantirsi le sue importanti doti tecniche.