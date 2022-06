MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

A Padova il maxischermo ci sarà. Dopo la riunione svolta oggi (venerdì 10 giugno), la questura del comune veneto ha infatti autorizzato l’installazione presso il “Parco della Musica” con ingresso a partire dalle ore 19:30 di domenica 12 giugno fino a un massimo di 4 mila spettatori.

Per accedere all’area allestita a Padova sarà necessario registrarsi e prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite (link su https://www.eventbrite.com/e/biglietti-palermo-padova-proiezione-su-maxischermo-al-parco-della-musica-358383995177). All’interno del parco non potranno essere venduti superalcolici (consentita la birra). Ingresso dedicato da via del Pescarotto.