Il Padova cambia guida tecnica. Dopo il deludente avvio di stagione, il club veneto ha deciso di esonerare Bruno Caneo (che paga dunque a caro prezzo i risultati di questa prima parte di campionato). Decisiva la sconfitta in casa del Lecco – la settima nelle prime 18 giornate di campionato -.

Il contrasto con la scorsa stagione è evidente: il Padova è passato infatti dalla finale playoff di Serie C persa con il Palermo ad un anonimo 13esimo posto in campionato (appena 23 punti, solo 3 di vantaggio sulla zona playout). Il club si è preso alcuni giorni di tempo per scegliere il nuovo allenatore.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Calcio Padova comunica che la Società biancoscudata ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Bruno Caneo. Al mister il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nei prossimi giorni.