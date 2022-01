MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Sul mio tavolo non sono arrivate offerte concrete per Moro“. Lo conferma Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Padova, al Corriere Veneto.

“Stiamo seguendo l’evoluzione della vicenda, perché si tratta di un nostro patrimonio, ma per ora non ci sono sviluppi imminenti“. Prosegue riguardo la trattativa sull’attuale attaccante in prestito al Catania.

Bianchi si è espressa anche sul rinvio della seconda giornata di ritorno di C. “Non credo che sarà risolutore, ma visto che in tanti avevano chiesto questa decisione ne prendiamo atto e speriamo che il torneo possa proseguire senza ulteriori scossoni”.