Un derby veneto, uno scontro diretto in zona playoff. Per la quinta giornata del girone B di Serie C si gioca Padova – Legnago: i padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive; gli ospiti sono ancora imbattuti dopo 4 giornate. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

Il calcio d’inizio allo stadio “Euganeo” è fissato alle ore 17.30 di domenica 18 ottobre e la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C. Per vedere la partita bisogna abbonarsi a Eleven ed è possibile sottoscrivere un abbonamento mensile oppure uno stagionale (QUI tutte le info per abbonarsi). La partita è visibile per gli abbonati Eleven anche sulla piattaforma MyCujoo. Questa partita è anche acquistabile singolarmente (senza sottoscrivere abbonamento) sulla piattaforma LIVENow: la partita è disponibile al prezzo di 3,99 euro a questo link (QUI).





Ma per vedere il match in tv? Le partite sono trasmesse esclusivamente in streaming su internet: ciò significa che per vedere la partita sulla propria tv bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile).

Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

